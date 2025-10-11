Мерц встретится с Трампом в Египте

Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен отправиться в Египет 13 октября для участия в церемонии подписания соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. По данным издания Bild, мероприятие должно было пройти в Шарм-эш-Шейхе, где египетские и американские власти могли обеспечить повышенный уровень безопасности. Уточнялось, что приглашение Мерцу направил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
В церемонии также ожидается участие других мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони. При этом подчеркивалось, что вопрос участия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху оставался открытым. По сведениям источников, главы государств и правительств планировали выступить в качестве стран-гарантов при подписании мирного договора.
Ранее французский политик Флориан Филиппо сообщал о получении Мерцем «сильного политического удара» после заявлений об эскалации конфликта с Россией. Кандидат в канцлеры от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель и вовсе заявляла, что Мерцу следует самому вступить в ряды ВСУ, если он выступает за эскалацию.
