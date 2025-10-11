Жительница Липецкой области скончалась от обезболивающего препарата

Жительница Липецкой области умерла после инъекции обезболивающего
В Липецкой области женщина скончалась после введения инъекции обезболивающего препарата. Об этом сообщает Следственный комитет региона. На момент смерти погибшей было 28 лет. Как установило следствие, медицинская услуга, которую оказывал местный житель, была незаконной. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
«Житель Липецкой области подозревается в оказании незаконных медицинских услуг», — говорится в сообщении СК. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.
