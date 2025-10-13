В Москве произошла массовая авария, пострадал ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате ДТП трое пострадавших, сообщили в экстренных службах
В результате ДТП трое пострадавших, сообщили в экстренных службах Фото:

Произошло массовое ДТП на Кутузовском проспекте Москвы, в результате которого пострадали три человека. По предварительной информации среди пострадавших есть ребенок. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Предварительно, в результате столкновения четырех машин на Кутузовском проспекте пострадали три человека», — указано в сообщении служб. Его приводит РИА Новости.

В ДТП столкнулись четыре автомобиля
В ДТП столкнулись четыре автомобиля
Фото:

Согласно информации telegram-канала «Осторожно, Москва», в результате происшествия пострадал один ребенок. На месте пострадавших осматривают медики. Тем временем движение на дорогах затруднено.

Также прокуратура Москвы прокомментировала ДТП. В сообщении ведомства указано, что установление обстоятельств взято под контроль. По предварительным данным автомобиль марки «БМВ» выехал на встречную полосу, из-за чего и произошло столкновение.

Это не первое крупное ДТП в Москве за последнее время. В начале октября на улице Годовикова после столкновения двух автомобилей одна из машин выехала на тротуар и сбила троих пешеходов, а ранее на Кутузовском проспекте также произошло серьезное ДТП с участием скорой помощи, в котором пострадали три человека.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Произошло массовое ДТП на Кутузовском проспекте Москвы, в результате которого пострадали три человека. По предварительной информации среди пострадавших есть ребенок. Об этом сообщили в экстренных службах. «Предварительно, в результате столкновения четырех машин на Кутузовском проспекте пострадали три человека», — указано в сообщении служб. Его приводит РИА Новости. Согласно информации telegram-канала «Осторожно, Москва», в результате происшествия пострадал один ребенок. На месте пострадавших осматривают медики. Тем временем движение на дорогах затруднено. Также прокуратура Москвы прокомментировала ДТП. В сообщении ведомства указано, что установление обстоятельств взято под контроль. По предварительным данным автомобиль марки «БМВ» выехал на встречную полосу, из-за чего и произошло столкновение. Это не первое крупное ДТП в Москве за последнее время. В начале октября на улице Годовикова после столкновения двух автомобилей одна из машин выехала на тротуар и сбила троих пешеходов, а ранее на Кутузовском проспекте также произошло серьезное ДТП с участием скорой помощи, в котором пострадали три человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...