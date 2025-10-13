Произошло массовое ДТП на Кутузовском проспекте Москвы, в результате которого пострадали три человека. По предварительной информации среди пострадавших есть ребенок. Об этом сообщили в экстренных службах.
«Предварительно, в результате столкновения четырех машин на Кутузовском проспекте пострадали три человека», — указано в сообщении служб. Его приводит РИА Новости.
Согласно информации telegram-канала «Осторожно, Москва», в результате происшествия пострадал один ребенок. На месте пострадавших осматривают медики. Тем временем движение на дорогах затруднено.
Также прокуратура Москвы прокомментировала ДТП. В сообщении ведомства указано, что установление обстоятельств взято под контроль. По предварительным данным автомобиль марки «БМВ» выехал на встречную полосу, из-за чего и произошло столкновение.
Это не первое крупное ДТП в Москве за последнее время. В начале октября на улице Годовикова после столкновения двух автомобилей одна из машин выехала на тротуар и сбила троих пешеходов, а ранее на Кутузовском проспекте также произошло серьезное ДТП с участием скорой помощи, в котором пострадали три человека.
