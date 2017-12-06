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06 декабря 2017
Главные новости Москвы
14:37  06 декабря 2017 1

«Бойкот Олимпиады-2018 означает отказ от участия в следующей»

Политолог Калачев: как России не провалить борьбу за репутацию после решения МОК
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
Эстафета паралимпийского огня
Ситуация с отстранением России от Олимпиады выводит на первый план вопрос репутации страныФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Международный олимпийский комитет отстранил Россию от участия в Олимпиаде-2018. Российским спортсменам разрешено выступить под нейтральным флагом. Общество разделилось: одни уверены, что спортсменам необходимо соглашаться на такие условия, другие — что таким образом атлеты проявят неуважение к своей стране. Какую линию поведения в столь сложной ситуации следует выбрать стране, чтобы сохранить лицо — «URA.RU» рассказал руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

В первую очередь спорт — это игра. Спортсмены имеют полное право бороться за чемпионские медали даже в том случае, если в силу каких-либо проблем в сфере государственной спортивной политики Россия оказывается отстраненной от Олимпиады.

Вставать в позу обиженных неконструктивно и глупо, потому что самоизоляция ни к чему хорошему не приведет. Судя по извинениям со стороны наших спортивных функционеров, нарушения действительно имели место. И сейчас стоит вопрос проведения детального расследования, наказания виновных и перезагрузки ситуации. На мой взгляд, сегодня не стоит дополнительно политизировать и усугублять ситуацию, не стоит превращать Россию в страну-изгоя.

Надо понимать, что возможный бойкот нынешней Олимпиады автоматически означает отказ от участия в следующей Олимпиаде.

Пресс-конференция ВЦИОМ "Образ идеального депутата". Москва, калачев константин
Политолог Константин Калачев выступает за взвешенную позицию страны в сложной ситуации с Олимпиадой
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Поэтому сейчас вместо того, чтобы пытаться делать хорошую мину при плохой игре, имело бы смысл разобраться в сути проблемы. Нужно продемонстрировать всему миру: каким бы ни было прошлое, настоящее и будущее совершенно иные, Россия на самом высоком уровне выступает за чистый спорт, Россия сделала выводы из ошибок. Не надо утверждать, что все идиоты, а только мы хорошие.

Согласитесь, сегодня есть явные репутационные проблемы. И если кого-то волнует репутация страны, то необходимо решать проблемы с достоинством, а не истерикой.

Не надо путать патриотизм с идиотизмом, что, к сожалению, достаточно часто происходит. По большому счету, нужно вести себя как свободная страна, в которой живут свободные люди. И эти люди могут сами решать, ехать им на Олимпиаду или нет. В этой ситуации основная задача — сохранить лицо.

Говорят, что выступлением под нейтральным флагом будет унизительным. Но здесь встает вопрос — для кого унизительным? Не думаю, что это унизительно для спортсменов, тем более если они будут получать медали. Да и вообще, как известно, ключевой принцип Олимпиады: главное не победа, главное — участие.

Я надеюсь, что наш президент займет взвешенную позицию. Есть риторика, а есть решения. Решения должны быть такими: мы цивилизованное государство без совковых комплексов.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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