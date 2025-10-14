Электромеханик погиб в МГТУ при ремонте лифта

В МГТУ подтвердили гибель электромеханика в лифте
В одном из корпусов МГТУ имени Баумана при ремонте лифта погиб электромеханик. Информацию о ЧП подтвердили в вузе. По данным экстренных служб Москвы, мужчину придавило лифтом.

Информацию о ЧП РИА Новости подтвердили в вузе. «Трагедия произошла в учебно-лабораторном корпусе МГТУ. Погиб электромеханик, который ремонтировал неисправное лифтовое оборудование», — передает агентство сообщение вуза.

На место ЧП прибыли экстренные службы. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются. Руководство вуза выразило соболезнования семье погибшего мужчины.

