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15 декабря 2017
Главные новости 
21:53  15 декабря 2017 0

Два вице-губернатора из УрФО не вернулись с кремлевской учебы

Их держат у военных и объясняют, как управлять государством
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
Марина Иванова
© Служба новостей «URA.Ru»
Клипарт. Уфа, Москва, кремль, александровский сад
Кремль организовал для руководства регионов курсы повышения квалификацииФото: Илья Московец © URA.RU
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Два уральских региона уже полмесяца живут без своих политических кураторов. Первые заместители губернаторов Свердловской области и ХМАО-Югры, Владимир Тунгусов и Алексей Шипилов, продолжают проходить обучение в Москве, начатое 30 ноября. Регуляторы политической жизни в регионах повышают свою квалификацию в области государственного управления. Курсы проходят под контролем администрации президента России.

Первый вице-губернатор Свердловской области Владимир Тунгусов, в числе прочего курирующий внутреннюю политику, пребывает в Москве с первого дня учебы, которую устроила АП. В регионе его обязанности, в том числе, в части подписания необходимых документов, выполняет другой первый вице-губернатор Алексей Орлов.

Утверждение старых новых министров и замгубернаторов Свердловской области на очередном заседании заксобрания. Екатеринбург, тунгусов владимир, трибуна, поклон, выступление, речь, ступление
Владимиру Тунгусову по возвращению предстоит возглавить региональный избирательный штаб
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Единственной «вылазкой» Тунгусова в область стал приезд на конференцию «Единой России» в Театре Эстрады в прошлую субботу, 9 декабря. Впрочем, даже в этот стремительный визит вице-губернатор не отказал себе в сиюминутном удовольствии и спровоцировал маленький скандал, отказавшись пожимать руку депутату Госдумы от ЕР Андрею Альшевских.

Алексей Шипилов также находится в российской столице с конца ноября. За хозяйством в момент отсутствия шефа следят директор департамента внутренней политики Александр Скурихин и руководитель медиаблока Галина Липатова.

Нынешние курсы замгубернаторы слушают в здании Академии генштаба Вооруженных сил. 30 ноября АП собирала всех в корпоративном университете Сбербанка, где обычно проводятся обучающие семинары региональных чиновников.

Один из собеседников «URA.RU», близких к Кремлю, разъясняет логику действий президентского аппарата: на обучении в Москве задержались те политические кураторы, в чьих регионах есть специфические особенности.

Форум "Единой России". Нефтеюганск, комарова наталья, шипилов алексей
Несмотря на официальное главенство в штабе ХМАО Натальи Комаровой, координирует весь процесс Алексей Шипилов
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Например, неудовлетворительные рейтинги Владимира Путина и «Единой России», или наличие рисков низкой явки на выборах. «С ними прорабатывают все варианты и разбирают, как максимально неконфликтно и эффективно провести выборы», — комментирует инсайдер агентства.

Другой источник агентства, знакомый с ситуацией, утверждает, что нынешнее обучение не связано с предстоящими выборами, и касается повышения уровня квалификации в области госуправления в целом. Согласно этой версии, присутствие на обучении только двоих вице-губернаторов из УрФО обусловлено регламентом — Кремль сам определяет, кому и когда следует пройти эти курсы. Пропускать подобные занятия категорически не рекомендуется.

Ожидается, что по возвращению, Владимир Тунгусов возглавит в Свердловской области региональный избирательный штаб. В Югре аналогичным органом официально руководит губернатор Наталья Комарова, однако, де-факто, вся координация лежит на Алексее Шипилове. Тунгусов, как заверяют источники, пробудет в Москве до 20 декабря. Политический куратор ХМАО в свою очередь после Москвы сначала посетит Екатеринбург, и выйдет на работу в Ханты-Мансийске в четверг, 21 декабря.

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