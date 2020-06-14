Почему нужно перестать бояться сдавать кровь

Больше половины россиян (63%) не готовы становиться донорами Фото: Анна Майорова © URA.RU

14 июня чествуют доноров — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) придумала этот праздник, чтобы призвать людей более активно сдавать кровь, продлевая и спасая жизни. Но на процедуру отважится не каждый — многие боятся упасть в обморок от вида собственной крови, навредить здоровью или чем-нибудь заразиться через иголки. Вместе с заведующим отделом переливания крови московского центра им. Бакулева Алексеем Купряшовым развенчиваем главные мифы о донорстве в материале URA.RU.

Больше половины россиян (63%) не готовы становиться донорами, следует из опроса ВЦИОМ. В основном, это люди, которые не могут сдавать кровь по состоянию здоровья или в силу возраста. Но велика доля и тех, кто находит другие причины.

«Донорство вредно для здоровья, а еще после процедуры все падают в обмороки»

Наш организм готов к небольшим кровопотерям, и объем крови, который отдает донор, не превышает допустимые физиологические пределы. В среднем в организме взрослого человека циркулирует 4 литра крови, и если периодически отдавать 500 мл — примерно 12% от всего объема, ничего страшного не произойдет. Другое дело, если человек имеет массу тела меньше 50 кг или заболевания крови, кроветворных органов, низкий гемоглобин. В таком случае его просто не допустят до донации.

Потеря 500 мл крови чаще всего проходит для организма безболезненно Фото: Анна Майорова © URA.RU

Если же вы здоровы и сдали кровь, после процедуры вы действительно можете упасть в обморок. «Обморок — это осложнение донации, которое связано с регуляцией сосудистого тонуса. Мы к этому готовы, из этих состояний доноров быстро выводим. И надо сказать, что даже те, кто их пережили, потом снова к нам возвращаются», — делится Купряшов. Обмороки происходят из-за нарушения водного баланса в организме донора. Но избежать их вполне реально — нужно много пить до и после донации. Перед самой процедурой стоит как следует позавтракать.

«Сдавая кровь, можно подцепить инфекцию или вирус»

На станции переливания крови к безопасности подходят очень серьезно — используется одноразовое стерильное оборудование, а все иголки и шприцы врачи вскрывают при доноре. «Риски заражения полностью исключены. Мы работаем только с одноразовыми системами — один донор, одна система. Они фабричного производства, соответствующим образом стерилизованы, поэтому заражение чем-либо невозможно», — заверяет Купряшов

Заражение невозможно еще и потому, что в кровь донора ничего не вводится — врачи лишь забирают необходимое количество крови, тщательно обработав место венопункции. Сам донор тоже априори безопасен для реципиентов — к процедуре допускают только тех, кто прошел тесты на гепатит, ВИЧ и туберкулез с отрицательными результатами.

«Сдавать кровь — это больно, долго и утомительно»

Чаще всего процедура ограничивается неприятными ощущениями от того, что в вену вводят иголку. Они знакомы всем, кто хотя бы раз сдавал кровь из вены на анализы или лежал под капельницей. Но после кровь спокойно поступает в систему, не причиняя донору дискомфорта.

Стандартная процедура сдачи крови занимает не более 20 минут Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Время донации зависит от ее типа. Если мы забираем кровь полностью, это занимает не больше 15-20 минут. Если это плазма, то около 30-40 минут. Если мы говорим о заготовке клеточных элементов — тромбоцитов, например, это может занимать до двух часов», — рассказывает Купряшов. Чаще всего кровь сдают именно целиком, поэтому много времени это не займет.

Если вы правильно подготовились, то после вы точно не будете чувствовать усталость и упадок сил. «Слабости у доноров не замечал, если все проходит без обмороков, они, наоборот, нередко отмечают прилив сил и бодрости», — подчеркивает врач.

«Свежая донорская кровь не так нужна. Тем более есть различные заменители»

Сегодня в мире не существует заменителей эритроцитов (главных клеток крови, которые переносят кислород и окрашивают ее в красный цвет — прим. ред.), которые могли бы использоваться в клинике. Также нет и заменителей тромбоцитов. Поэтому спрос на донорскую кровь в больницах остается высоким «Потребность в крови сохраняется как для физического применения, так и для производства препаратов и компонентов», — отмечает Купряшов.

Если говорить о плазме крови, люди действительно научились производить концентраты и препараты, которые могут отчасти ее заменить. Но чтобы получить эти вещества, без настоящей плазмы все-таки не обойтись. Сейчас сдача этого вещества особенно актуальна, ведь его начали использовать для лечения коронавируса. Пациенты с антителами к инфекции могут поделиться иммунитетом с теми, у кого болезнь рискует перейти в тяжелую форму.

В 2019 году в России кровь сдали более 2,8 млн раз, а общий ее объем превысил 735 тысяч литров. Но и таких масштабов недостаточно, чтобы помочь всем — потребность в крови всегда высокая.

Если посмотреть на « Донорский светофор» российской службы крови, можно увидеть, что в одной только Москве десятки больниц светятся красным. А значит, им критически не хватает донорской крови.

«Регулярно сдавая кровь, можно набрать вес. Или потерять естественный цвет кожи лица»

Вопреки расхожим заблуждениям, доноры после сдачи крови вовсе не набирают вес, и цвет кожи лица у них не меняется. Единственное изменение внешности, которое может произойти, — это появление характерного рубца в месте забора крови. Но и с этим сталкиваются далеко не все, отмечает Купряшов.

«Это происходит только при очень частой кроводаче. Это своеобразный отличительный знак почетных доноров. Обычно врачи колют в одно и то же место, где вена потолще, поскольку иголки используются достаточно толстые. И если человек сдает кровь часто, то с 50-го или 60-го раза появляется такой рубец на коже, как при постоянных порезах», — рассказывает врач

«Если я все-таки решился сдать кровь, то стоит как следует подкрепиться. Например, есть побольше калорийной пищи»

Хороший завтрак перед процедурой — залог того, что кровосдача пройдет без осложнений. Однако врачи не рекомендуют есть высококалорийную, жирную пищу накануне донации и непосредственно перед ней. По словам Купряшова, жиры попадают в кровь, из-за чего ее качество ухудшается, а значит, становится сложнее ее заготавливать и хранить.

Перед процедурой стоит хорошо позавтракать, избегая высококалорийных продуктов и блюд Фото: Анна Майорова © URA.RU

Второе ограничение по диете — это бананы. Они очень богаты калием, которого в донорской крови и так достаточно, поэтому от них тоже стоит отказаться. А вот с углеводами нет никаких проблем — перед процедурой можно есть сладкие каши на воде, шоколад, печенье в обычных для себя дозах.

Есть и другие важные советы: за 72 часа до процедуры стоит отказаться от приема лекарств (аспирино- и анальгетикосодержащие средства), за 48 часов необходимо забыть про алкоголь. А за час до сдачи крови нельзя курить.

Узнать, где можно стать донором в своем городе, можно на сайте «Службы крови» .

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.