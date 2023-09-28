Мишустин назвал точку роста российской экономики

Упор сделают не на экспорт, а на внутреннее потребление

28 сентября 2023 в 22:22 Размер текста - 17 +

Глава правительства РФ Михаил Мишустин рассказал, что позволит российской экономике расти Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Власти РФ обозначили новую единственную точку роста российской экономики в ближайшие годы. Ею станут технологические производства, которые заместят импортные технологии на отечественном рынке, увеличат внутреннее потребление, а в перспективе создадут продукцию на экспорт. Так эксперты комментируют выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина на VII Московском финансовом форуме 28 сентября. Мишустин начал обращение к участникам форума со слов о восстановлении российской экономики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава правительства РФ начал свое обращение к участникам Московского финансового форума со слов о том, что российская экономика проходит через масштабную трансформацию, но наиболее сложный период пройден. «К середине текущего года экономика практически полностью восстановилась до докризисных уровней, за исключением нефтегазового сектора, которому нужно больше времени на перестройку товарных потоков и поиск новых торговых партнеров. В ряде отраслей выпуск и вовсе превысил прошлые значения. Продолжается и рост потребительской активности», — отметил Мишустин. По его словам, восстановление экономики идет быстрее, чем прогнозировалось ранее. По итогам 2023 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) может превысить 2,5%. «История с санкциями окончательно дала понять многим странам, что без собственного технологического задела они легко могут оказаться за бортом. Поэтому правительство делает особый акцент на развитии внутреннего производства. Михаил Мишустин рассказал о необходимости развивать внутреннее производство в стране Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мы поощряем как разработку, так и освоение передовых решений на территории России», — подчеркнул премьер-министр. В стране стимулируется выпуск критически значимой продукции, указал Мишустин. Приоритет уделяется электронной, радиоэлектронной, химической промышленности, станкостроению, транспортному и энергетическому машиностроению, укреплению технологического и кадрового суверенитета страны. Для этого был принят ряд мер: создана единая база стартапов, активизирована деятельность российских венчурных фондов, запущена программа промышленной ипотеки, усовершенствован механизм инвестиционных контрактов, принят закон о малых технологических компаниях и др. «Цель всей этой поддержки — не просто заместить импортные технологии, которые стали недоступными в условиях санкций. Важно вывести отечественные компании на уровень, который позволяет быть не только импортозаместителями, но и конкурентоспособными экспортерами», — заявил Мишустин. Новая точка роста экономики Экспорт собственных технологий за рубеж позволит российской экономике развиваться Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти РФ обозначили новую точку роста российской экономики в ближайшие годы. Ею станут внутренние производства и экспорт технологий за рубеж, считают опрошенные URA.RU эксперты. По мнению профессора Финансового университета при Правительстве РФ Александра Сафонова, именно рост производств, удовлетворение внутреннего спроса в период снижения экспорта металлов и сырья из-за санкций не позволили экономике РФ рухнуть. «Основной драйвер — это наше собственное технологичное производство. Это развитие секторов, которые до этого не пользовались особой популярностью. Это и обработка металла, и производство машин, и то же самое строительство. Все, что санкции заставили нас начать производить, привело к реновации промышленности и экономики», — говорит Сафонов. С тем, что импортозамещение технологий является важнейшим фактором экономического роста соглашается директор центр конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Импортозамещение технологий влияет не только на экономический рост, но и на экономическое развитие. Мы потеряли западный рынок, который был для нас основным с точки зрения технологий. И главным стало создание собственной продукции. Это сейчас проблема номер один. И здесь работает экономика знаний, люди, которые умеют делать данную продукцию, механизмы», — поясняет Остапкович. Статья по теме Экономике России поможет искусственный интеллект Собеседник агентства указывает, что главным в данной ситуации становится министр образования, который будет готовить кадры, менять систему образования под экономику. «Сегодня-завтра это создать невозможно, результат будет через 4-5 лет. Это задача на перспективу», — уточняет эксперт. По словам гендиректора института региональных проблем, политолога Дмитрия Журавлева внутреннее производство — единственная точка роста для экономики. «Другой точки роста для экономики нет. Любой экспорт ставит нас под удар. Сегодня есть экспорт, завтра нет экспорта. Даже Китай сегодня наращивает внутреннее потребление и делает менее эффективным экспорт. Они делают все очень правильно, и мы сейчас пошли их путем. Внутреннее потребление никуда не денется. Сегодня самый богатый, не тот, кто производит, а тот кто потребляет», — подытожил Журавлев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ обозначили новую единственную точку роста российской экономики в ближайшие годы. Ею станут технологические производства, которые заместят импортные технологии на отечественном рынке, увеличат внутреннее потребление, а в перспективе создадут продукцию на экспорт. Так эксперты комментируют выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина на VII Московском финансовом форуме 28 сентября. Глава правительства РФ начал свое обращение к участникам Московского финансового форума со слов о том, что российская экономика проходит через масштабную трансформацию, но наиболее сложный период пройден. «К середине текущего года экономика практически полностью восстановилась до докризисных уровней, за исключением нефтегазового сектора, которому нужно больше времени на перестройку товарных потоков и поиск новых торговых партнеров. В ряде отраслей выпуск и вовсе превысил прошлые значения. Продолжается и рост потребительской активности», — отметил Мишустин. По его словам, восстановление экономики идет быстрее, чем прогнозировалось ранее. По итогам 2023 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) может превысить 2,5%. Мы поощряем как разработку, так и освоение передовых решений на территории России», — подчеркнул премьер-министр. В стране стимулируется выпуск критически значимой продукции, указал Мишустин. Приоритет уделяется электронной, радиоэлектронной, химической промышленности, станкостроению, транспортному и энергетическому машиностроению, укреплению технологического и кадрового суверенитета страны. Для этого был принят ряд мер: создана единая база стартапов, активизирована деятельность российских венчурных фондов, запущена программа промышленной ипотеки, усовершенствован механизм инвестиционных контрактов, принят закон о малых технологических компаниях и др. Новая точка роста экономики Власти РФ обозначили новую точку роста российской экономики в ближайшие годы. Ею станут внутренние производства и экспорт технологий за рубеж, считают опрошенные URA.RU эксперты. По мнению профессора Финансового университета при Правительстве РФ Александра Сафонова, именно рост производств, удовлетворение внутреннего спроса в период снижения экспорта металлов и сырья из-за санкций не позволили экономике РФ рухнуть. С тем, что импортозамещение технологий является важнейшим фактором экономического роста соглашается директор центр конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Импортозамещение технологий влияет не только на экономический рост, но и на экономическое развитие. Мы потеряли западный рынок, который был для нас основным с точки зрения технологий. Собеседник агентства указывает, что главным в данной ситуации становится министр образования, который будет готовить кадры, менять систему образования под экономику. «Сегодня-завтра это создать невозможно, результат будет через 4-5 лет. Это задача на перспективу», — уточняет эксперт. По словам гендиректора института региональных проблем, политолога Дмитрия Журавлева внутреннее производство — единственная точка роста для экономики. «Другой точки роста для экономики нет. Даже Китай сегодня наращивает внутреннее потребление и делает менее эффективным экспорт. Они делают все очень правильно, и мы сейчас пошли их путем. Внутреннее потребление никуда не денется. Сегодня самый богатый, не тот, кто производит, а тот кто потребляет», — подытожил Журавлев.