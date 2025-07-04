Очевидцы заявили о звуках взрыва на мощном пожаре в Белгородской области

В Белгородской области слышны взрывы
© Служба новостей «URA.RU»
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В Шебекино на промзоне разгорелся пожар
В Шебекино на промзоне разгорелся пожар Фото:

В Белгородской области в городе Шебекино слышны взрывы, сообщил telegram-канал «Шепот Шебекино». Отмечается, что на местной промзоне произошел пожар.

«В огне слышно хлопки, будто что-то взрывается», — сообщил telegram-канал со ссылкой на очевидцев. Над промзоной видны клубы черного дыма. Там же гражданам порекомендовали держаться подальше от места пожара, отметив, что противник может воспользоваться ситуацией и атаковать.

ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.

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В Белгородской области в городе Шебекино слышны взрывы, сообщил telegram-канал «Шепот Шебекино». Отмечается, что на местной промзоне произошел пожар. «В огне слышно хлопки, будто что-то взрывается», — сообщил telegram-канал со ссылкой на очевидцев. Над промзоной видны клубы черного дыма. Там же гражданам порекомендовали держаться подальше от места пожара, отметив, что противник может воспользоваться ситуацией и атаковать. ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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