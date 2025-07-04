Очевидцы заявили о звуках взрыва на мощном пожаре в Белгородской области

В Белгородской области в городе Шебекино слышны взрывы, сообщил telegram-канал «Шепот Шебекино». Отмечается, что на местной промзоне произошел пожар.
«В огне слышно хлопки, будто что-то взрывается», — сообщил telegram-канал со ссылкой на очевидцев. Над промзоной видны клубы черного дыма. Там же гражданам порекомендовали держаться подальше от места пожара, отметив, что противник может воспользоваться ситуацией и атаковать.
ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.
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