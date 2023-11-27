Зачем Путин в третий раз за год встретился с главой ВТБ

Эксперты посчитали, что в 2030-м можно будет открыть шампанское

27 ноября 2023 в 22:27 Размер текста - 17 +

Путин встретился с главой ВТБ Костиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин в третий раз за год встретился с председателем правления ВТБ Андреем Костиным. Неделю назад Forbes назвал банк самой убыточной компанией России, но публично разговор шел о другом — о летнем поручении президента банку взять в управление Объединенную судостроительную компанию. Собеседники URA.RU утверждают, что в элитах была интрига против передачи ОСК и встреча с Костиным — ответ другим кланам. Плюс это закладка на позитивный информповод для Путина в 2030 году. В начале встречи Путин попросил рассказать председателя правления ВТБ не о ситуации в банковской сфере, а о судостроительной отрасли. Напомним, что намерение передать ОСК под управление банка ВТБ российский лидер сообщил на встрече с главой банка в августе 2023 года. В начале октября Путин утвердил соответствующее решение. 100% акций судостроительной корпорации было передано в доверительное управление ВТБ сроком на пять лет. В ходе состоявшейся встречи Костин доложил российскому лидеру: о формировании новых органов управления Объединенной судостроительной корпорации;

о заказах на строительство новых судов;

о ситуации с кадровой обеспеченностью. Костин оценил выполнение ОСК гособоронзаказа, как «удовлетворительное» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Костин также посетовал на выполнение гособоронзаказа: «В целом, мне кажется, можно признать работу в корпорации по гособоронзаказу удовлетворительной. Есть, конечно, недостатки — и в работе корпорации, и в работе смежников, и в механизме взаимоотношений с Минобороны. Но мы совместно с Минобороны и при активной помощи и поддержке Министерства промышленности ведем работу, создали „дорожную карту“. Поэтому я думаю, что справимся с этой задачей», — рассказал он. «Потребуется серьезная модернизация отрасли и даже строительство новых предприятий, новых верфей. Мы видим, по крайней мере, две новые верфи: одна — в Северо-Западном регионе, где-то в районе Питера, в Ленинградской области. Вторая — на Дальнем Востоке», — анонсировал Костин. Стратегию развития отрасли он пообещал представить в марте—апреле 2024 года. Третья за год встреча Путина и Костина говорит о том, что России от судостроительной отрасли нужны результаты «здесь и сейчас», считают эксперты Фото: Kremlin.ru Третья за год публичная аудиенция у главы государства (и вторая, посвященная судостроению) говорит о том, что России от судостроительной отрасли нужны результаты «здесь и сейчас». «Ситуация с „зерновой сделкой“ показала, что отечественный флот не может покрыть потребности страны — его не всегда хватает, а чужой флот нам не дадут. Те же английские страховщики просто не застрахуют сделку с участием России», — сказал генеральный директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев. С ним согласен и глава компании «МаркКом», политтехнолог Сергей Маркелов, заявивший, что «банк пошел в систему судостроения, потому что там было все разворовано, запрятано, прописано предыдущими командами, потому что судостроение жило по остаточному принципу». Гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает это нормой, потому что в России два крупнейших института развития — Сбер и ВТБ. «ВТБ становится новым оператором высвобождающихся ниш, который требует экспансии», — пояснил он. Гращенков знает, что были группы, настроенные против Костина, считавшие, что ВТБ не окажет позитивного влияния на отрасль. «Поэтому встреча с президентом важна, как демонстрация, что глава государства курирует вопрос. А с другой стороны, „держит руку на пульсе“ и, если что-то пойдет не так, всегда может как-то скорректировать это развитие». Надо много работать, чтобы отрасль реально начала восстанавливаться, подчеркивает Маркелов Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Пристальное публичное внимание президента Маркелов сравнивает с иглоукалыванием. По его расчетам, стратегически важное судостроение очень затратно по времени реализации проектов: «Сейчас надо много работать, чтобы в пропагандистском слое получить результаты хотя бы к 2025 году. Это реанимация чего-то хорошего старого, появление чего-то суперски нового. Запустили паромы, КБ получили деньги, людям подняли зарплаты. А потом уже реальность — чтобы к 2030 году получили реальные проекты, чтобы отрасль реально начала восстанавливаться. И чтобы в 2030 году президент мог разбить бутылку шампанского о какой-то новый существенный борт, сейчас приходится в таком режиме решать вопросы». Гращенков, в свою очередь, объясняет внимание президента тем, что «суверенитет, о котором говорит Путин, в первую очередь связан с технологическим суверенитетом. При этом ключевыми в нем являются такие отрасли как логистика, гражданское авиа- и судостроение». Генеральный директор института региональных проблем Журавлев добавляет к этому и безопасность страны: «Нашим военным конкурентом является морская Америка. Мы не собираемся воевать на море с Америкой или с кем-то другим, но нам надо не позволить воевать с нами другим. Для этого нужно построить довольно много военных кораблей. Особенно на Черном море и на Тихом океане. Что бы не было причиной, но крейсера „Москва“ у нас уже нет. И это нужно очень быстро поправлять». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин в третий раз за год встретился с председателем правления ВТБ Андреем Костиным. Неделю назад Forbes назвал банк самой убыточной компанией России, но публично разговор шел о другом — о летнем поручении президента банку взять в управление Объединенную судостроительную компанию. Собеседники URA.RU утверждают, что в элитах была интрига против передачи ОСК и встреча с Костиным — ответ другим кланам. Плюс это закладка на позитивный информповод для Путина в 2030 году. В начале встречи Путин попросил рассказать председателя правления ВТБ не о ситуации в банковской сфере, а о судостроительной отрасли. Напомним, что намерение передать ОСК под управление банка ВТБ российский лидер сообщил на встрече с главой банка в августе 2023 года. В начале октября Путин утвердил соответствующее решение. 100% акций судостроительной корпорации было передано в доверительное управление ВТБ сроком на пять лет. Костин также посетовал на выполнение гособоронзаказа: «В целом, мне кажется, можно признать работу в корпорации по гособоронзаказу удовлетворительной. Есть, конечно, недостатки — и в работе корпорации, и в работе смежников, и в механизме взаимоотношений с Минобороны. Но мы совместно с Минобороны и при активной помощи и поддержке Министерства промышленности ведем работу, создали „дорожную карту“. Поэтому я думаю, что справимся с этой задачей», — рассказал он. Третья за год публичная аудиенция у главы государства (и вторая, посвященная судостроению) говорит о том, что России от судостроительной отрасли нужны результаты «здесь и сейчас». «Ситуация с „зерновой сделкой“ показала, что отечественный флот не может покрыть потребности страны — его не всегда хватает, а чужой флот нам не дадут. Те же английские страховщики просто не застрахуют сделку с участием России», — сказал генеральный директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев. С ним согласен и глава компании «МаркКом», политтехнолог Сергей Маркелов, заявивший, что «банк пошел в систему судостроения, потому что там было все разворовано, запрятано, прописано предыдущими командами, потому что судостроение жило по остаточному принципу». Гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает это нормой, потому что в России два крупнейших института развития — Сбер и ВТБ. «ВТБ становится новым оператором высвобождающихся ниш, который требует экспансии», — пояснил он. Гращенков знает, что были группы, настроенные против Костина, считавшие, что ВТБ не окажет позитивного влияния на отрасль. «Поэтому встреча с президентом важна, как демонстрация, что глава государства курирует вопрос. А с другой стороны, „держит руку на пульсе“ и, если что-то пойдет не так, всегда может как-то скорректировать это развитие». Пристальное публичное внимание президента Маркелов сравнивает с иглоукалыванием. По его расчетам, стратегически важное судостроение очень затратно по времени реализации проектов: «Сейчас надо много работать, чтобы в пропагандистском слое получить результаты хотя бы к 2025 году. Это реанимация чего-то хорошего старого, появление чего-то суперски нового. Запустили паромы, КБ получили деньги, людям подняли зарплаты. А потом уже реальность — чтобы к 2030 году получили реальные проекты, чтобы отрасль реально начала восстанавливаться. И чтобы в 2030 году президент мог разбить бутылку шампанского о какой-то новый существенный борт, сейчас приходится в таком режиме решать вопросы». Гращенков, в свою очередь, объясняет внимание президента тем, что «суверенитет, о котором говорит Путин, в первую очередь связан с технологическим суверенитетом. При этом ключевыми в нем являются такие отрасли как логистика, гражданское авиа- и судостроение». Генеральный директор института региональных проблем Журавлев добавляет к этому и безопасность страны: «Нашим военным конкурентом является морская Америка. Мы не собираемся воевать на море с Америкой или с кем-то другим, но нам надо не позволить воевать с нами другим. Для этого нужно построить довольно много военных кораблей. Особенно на Черном море и на Тихом океане. Что бы не было причиной, но крейсера „Москва“ у нас уже нет. И это нужно очень быстро поправлять».