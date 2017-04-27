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27 апреля 2017
Главные новости Москвы
12:51  27 апреля 2017 6

Специалисты раскрыли способ угнать любую машину за полминуты

Открытая лицензия от 27.07.2016 . Олимпиада, мерседес , колесо, мерседес, колесо автомобиля, mercedes-benz, авто, mercedes, гелендваген, гелик
С помощью раций можно угнать любое автоФото: pixabay.com © URA.RU

Китайские исследователи в результате нескольких экспериментов нашли способ угнать практически любой автотранспорт за 30 секунд, потратив на это всего 20 долларов.

Эксперты посмотрели более 50 часов видео криминальных хроник, изучив опыт известных автоугонщиков, после чего сделали вывод, что можно угнать любую машину за полминуты. Для этого специалистам понадобились две рации, каждая из которых стоит всего 10 долларов, пишет агентство Nation News.

Метод удается удачно применить благодаря ловким действиям самого вора и его сообщника. Один из угонщиков с рацией в кармане должен втереться в доверие к собственнику автомобиля. При помощи передачи данных рация ловит сигнал бесключевого доступа в транспортное средство, а затем отправляет его на аналогичный прибор сообщнику. После этого у преступников появляется возможность угнать машину.

Лев Истомин
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