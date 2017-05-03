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03 мая 2017
02 мая 2017
06:08  03 мая 2017 0

Мексиканский отель заплатит группе Eagles за незаконное использование ее главного хита

Рок-группа Eagles подала иск против владельцев мексиканского отеля

Американская рок-группа Eagles подала иск против владельцев мексиканского отеля. Музыканты недовольны тем, что гостиница незаконно использует название их главного хита — песни «Hotel California».

Владельцы Todos Santos Hotel вводят граждан США в заблуждение, утверждая, что отель связан с группой Eagles. Якобы именно он вдохновил музыкантов на создание их главного хита — «Hotel California». Это заглавный трек с одноименного альбома 1976 года, получившего премию «Грэмми» в 1977 году. Кроме всего прочего, в отеле торгуют сувенирами, связанными с группой, сообщает «Газета.ру».

Наталья Володина
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