06:08 03 мая 2017 0

Рок-группа Eagles подала иск против владельцев мексиканского отеля

Американская рок-группа Eagles подала иск против владельцев мексиканского отеля. Музыканты недовольны тем, что гостиница незаконно использует название их главного хита — песни «Hotel California».

Владельцы Todos Santos Hotel вводят граждан США в заблуждение, утверждая, что отель связан с группой Eagles. Якобы именно он вдохновил музыкантов на создание их главного хита — «Hotel California». Это заглавный трек с одноименного альбома 1976 года, получившего премию «Грэмми» в 1977 году. Кроме всего прочего, в отеле торгуют сувенирами, связанными с группой, сообщает «Газета.ру».