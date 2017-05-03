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03 мая 2017
Главные новости Москвы
19:02  03 мая 2017 0

Джамала получит космический гонорар за появление на «Евровидении»

Певица выступит в перерывах между основными выступлениями артистовФОТО: Wikipedia
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
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Певица Джамала получит от властей Украины гонорар в размере 1 миллиона гривен (37 тысяч долларов по нынешнему курсу) за выступление в перерывах конкурса «Евровидение 2017».

Информация о гонораре исполнительницы появилась на сайте госзакупок Украины, пишет «Утро.ру». Также известно, что ее коллега певица Руслана, победившая в «Евровидении» в 2004 году, получит за интервальные выступления в 2 раза меньше (15 тысяч долларов), уточняет «Федеральное агентство новостей».

«Евровидение 2017» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. Ранее власти Украины отказали во въезде в страну российский участнице конкурса — певицы Юлии Самойловой. Российские телеканалы в ответ решили бойкотировать конкурс и отказались вести трансляцию мероприятия.

Сергей Макеев
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