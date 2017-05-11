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11 мая 2017
10:19  11 мая 2017 0

Британский премьер защитит чеченских геев

Открытая лицензия 09.06.2015. Геи., геи, гейпарад
Британия обеспокоена правами чеченских геевФото: Guillaume Paumier/Flickr

Британский премьер Тереза Мэй намерена искать возможности для защиты прав жителей Чечни с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а также принять срочные меры для помощи притесняемым геям.

Этот вопрос Тереза Мэй собирается обсудить с руководством российского МИДа и представителями других официальных ведомств страны, пишет агентство Nation News.

Британский премьер полагает, что нужно срочно помочь в борьбе за свои права всем геям, лесбиянкам и транссексуалам республики Чечня. Ранее политик проявила обеспокоенность положением представителей нетрадиционной ориентации после того, как в России был принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди молодежи.

После громкого скандала, связанного с возможным притеснением геев в Чечне, глава республики Рамзан Кадыров заявил, что у чеченских мужчин только одна ориентация, а все сообщения о похищениях и пытках геев являются провокацией.

Лев Истомин
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