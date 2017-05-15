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15 мая 2017
16:27  15 мая 2017 0

Кокорин и Мамаев опять не попали в состав сборной

Кокорин и Мамаев не попали в расширенный состав сборной России на Кубок конфедерацийФото: Станислав Красильников/ТАСС

Опубликован список футболистов, вошедших в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций — 2017. Перечень появился на официальном сайте Российского футбольного союза.

В расширенный список вошли футболисты Артем Дзюба («Зенит»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Дмитрий Тарасов («Локомотив») и Марио Фернандес (ЦСКА), отмечает «Федеральное агентство новостей». Таким образом, в Кубке конфедераций российская сборная сразится с соперниками без Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Защитник «армейцев» Фернандес, отмечает издание, ранее за национальную команду не играл. С полным составом расширенной сборной, объявленным тренерским штабом во главе со Станиславом Черчесовым, можно ознакомиться на портале РФС. Окончательный список команды будет сформирован после окончания чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), напоминает «Национальная служба новостей», Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в ряде российских городов.

Кокорин и Мамаев, напомним, оказались в центре скандала летом прошлого года, когда после провального для сборной России «Евро-2016» футболистов заметили на вечеринке в одном из ночных клубов Монте-Карло. Тогда СМИ опубликовали видео, на котором спортсменам под российский гимн вынесли элитное шампанское.

Кокорина после этого вызывали в сборную в ноябре, когда были матчи с командами Катара и Румынии. А вот в состав на товарищеские игры с Кот-д’Ивуаром и Бельгией в марте он не попал. Впрочем, Черчесов подчеркивал, что Кокорина не приглашают в национальную команду исключительно по спортивному принципу. Мамаев же при Черчесове за сборную не играл: из-за травм он пропустил значительную часть сезона и вернулся на поле только в марте.

Татьяна Трушина
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