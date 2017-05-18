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18 мая 2017
11:29  18 мая 2017 0

Дочь Татьяны Навки провалила экзамен на телеведущую. «Ну нет у нее способностей». ФОТО, ВИДЕО

Дебют на ТВ у Александры Жулиной прошел неудачноФото: Соцсети

Старшая дочь прославленных спортсменов Татьяны Навки и Александра Жулина крайне неудачно начала карьеру телеведущей. Зрителям развлекательного канала МУЗ-ТВ не понравилась ни манера ведения программы Александрой Жулиной, ни ее образ.

Как анонсируется в Instagram телеканала, Александра Жулина каждый вторник в PRO-Новостях представляет обзор новых клипов. В соцсети выложена фотография юной ведущей в белой блузке в крупный черный рисунок и яркой красной юбке.

Завершили образ черные лодочки и распущенные волосы, пишет портал «Дни.ру». «Туфельки велики», «Такая красотка, где стилист. Васильев, ау», — отреагировали на внешний вид новой ведущей подписчики в соцсети.

Другие предположили, что отсутствие таланта Жулиной к журналистике прикрыли деньгами известных родителей. «Смотреть невозможно, ну нет у нее способностей вести передачи, зачем родители суют своих детишек?», «Бабосики правят миром», — сожалеют разочарованные поклонники телеканала.

Ранее дочь Навки и Жулина занималась теннисом. Однако девушка получила серьезную травму, в результате которой на карьере теннисистки можно было поставить крест. Затем она пробовала себя в роли певицы — записала несколько песен и клипов.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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