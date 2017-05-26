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26 мая 2017
18:47  26 мая 2017 0

В Госдуме решили, что делать с платным въездом в центры городов

Знак аварийной остановки. Екатеринбург, здание администрации екатеринбурга, знак аварийной остановки, дтп
Законопроект с предложением ограничить въезд в центры городов был внесен в Госдуму в 2016-омФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Комитета Госдумы по транспорту отказался поддержать норму о платном въезде в центры российских городов. Вице-председатель «Комитета по защите прав автовладельцев», автоэксперт Александр Холодов назвал решение здравым взглядом на инициативу.

26 мая глава профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев рассказал, что депутаты намерены отказаться от введения платного въезда в центры российских городов. Механизм был прописан в законопроекте «Об организации дорожного движения…», внесенном в Госдуму в конце 2016 года. Москвичев заявил, что ко второму чтению законопроект направлен в таком виде, «где вопрос взимания платы за въезд в города РФ отсутствует», пишет «Экономика сегодня».

По словам Александра Холодова, повсеместно сделать въезд платным в российских городах нереально.

«Когда появилась первая критика законопроекта, подразумевающего введение платы за въезд автомобилистов в центральные части российских городов, заговорили и о невозможности реализации этой идеи. К примеру, в Петербурге практически нельзя установить, что является центром Северной столицы, так как она состоит из островов. Если сделать платную зону достаточно большой, автолюбители просто не будут из нее выезжать. Слишком маленькой — пропадает экономический эффект инициативы», — цитирует правозащитника издание.

Виктор Дорофеев
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