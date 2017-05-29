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29 мая 2017
Главные новости Москвы
12:33  29 мая 2017 0

Впервые в мире футбольный матч открыл летающий человек. ВИДЕО

Чемпионат России по футболу. Сезон 2016/2017. ФК Урал - ФК Уфа. Екатеринбург, футбол, мячи
В Португалии футбольный матч начался с невероятного шоуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Португалии матч между столичной «Бенфикой» и «Виторией» из Гимарайнша начался с того, что над стадионом парил человек с мячом в руках. Это шоу буквально ошарашило болельщиков, которые находились на стадионе «Насьонал» в Оэйраш.

Каскадер на специальном ховерборде пролетел мимо трибун и приземлился в центре поля, где передал мяч арбитру, пишет РИА «Новости».

Соцсети оказались взбудоражены этим невероятным видео. «Невероятный персонал на финальном матче Кубка Португалии. Будущее уже здесь», — пишут в футбольном сообществе Copa90. Другие разглядели в каскадере на дроне одного из злодеев комиксов Marvel — Зеленого гоблина. «Мы в одном шаге от Зеленого гоблина, съехавшего с катушек», — шутит пользователь Мэтт Гилберт в Twitter. Однако один из российских пользователей, которых трудно удивить, заявил: «Фигня. Это они ещё летающих топоров из Сколково не видели))))?».

Нина Калинина
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