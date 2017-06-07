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07 июня 2017
06 июня 2017
07:18  07 июня 2017 0

Штамм гриппа, который придет в Россию, будет схож со свиным

Прививки от гриппа Курган, укол, шприц, прививка от гриппа
Несмотря на пугающие названия новых штаммов, медики успокаивают россиян: эпидемии не будетФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Роспотребнадзор предупредил россиян о новом вирусе гриппа. По мнению специалистов ведомства, он будет иметь сходство со штаммом свиного гриппа 2009 года.

Как сообщает газета «Известия», в сезон 2017-2018 россиянам будет угрожать вирус гриппа, который будет либо похож штамм свиного, либо будет схож с вирусом из Южного полушария. Соответствующий доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ» гласит в то же время, что опасений эта информация вызывать не должна — эпидемии гриппа в России не предвидится.

«В следующем эпидемическом сезоне 2017—2018 годов возможно появление либо нового антигенного варианта гриппа А (H1N1)pdm09, либо значительно отличающегося по антигенным свойствам нового вируса А (H1N1). Одновременно прогнозируется циркуляция вирусов гриппа В и А (H3N2)», — приводит издание текст доклада.

Отметим, штамм pdm09, известный как «свиной грипп», охватил многие страны в 2009 году. Второй вероятный вирус в сезон 2017-2018 был обозначен специалистами как «Мичиган». Его особенности не уточняются, однакопоясняют, что его распространение в свое время никаких эпидемий не вызвало.

Евгений Александров
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