07:18 07 июня 2017 0

Несмотря на пугающие названия новых штаммов, медики успокаивают россиян: эпидемии не будет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Роспотребнадзор предупредил россиян о новом вирусе гриппа. По мнению специалистов ведомства, он будет иметь сходство со штаммом свиного гриппа 2009 года.

Как сообщает газета «Известия», в сезон 2017-2018 россиянам будет угрожать вирус гриппа, который будет либо похож штамм свиного, либо будет схож с вирусом из Южного полушария. Соответствующий доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ» гласит в то же время, что опасений эта информация вызывать не должна — эпидемии гриппа в России не предвидится.

«В следующем эпидемическом сезоне 2017—2018 годов возможно появление либо нового антигенного варианта гриппа А (H1N1)pdm09, либо значительно отличающегося по антигенным свойствам нового вируса А (H1N1). Одновременно прогнозируется циркуляция вирусов гриппа В и А (H3N2)», — приводит издание текст доклада.

Отметим, штамм pdm09, известный как «свиной грипп», охватил многие страны в 2009 году. Второй вероятный вирус в сезон 2017-2018 был обозначен специалистами как «Мичиган». Его особенности не уточняются, однакопоясняют, что его распространение в свое время никаких эпидемий не вызвало.