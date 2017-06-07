08:14 07 июня 2017 0

Любители держаться в тени нашли новый способ скрыться от налогов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Вывод бизнеса из офшоров оказывает негативное воздействие на экономику России. Крупные российские предприниматели нашли еще более эффективный способ ухода от налогов: вести бизнес в России, не являясь налоговыми резидентами.

Чтобы не платить налог, богачи попросту проводят в России менее 183 дней в году. Тем самым, они перестают быть налоговыми резидентами и могут не декларировать свои офшорные активы, передает «Федеральное агентство новостей». В результате этих процессов значительный сегмент крупных российских активов находится сейчас в руках бизнесменов, которые являются полуизгнанниками.

Политика деофшоризации была объявлена российским правительством после 2010 года, и активно проводится в жизнь по после с началом «войны санкций» в 2014 году. Аналогичные усилия предпринимаются властями Евросоюза и США, но и они не могут похвастаться особыми успехами.