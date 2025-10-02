Скончался звезда «Невского» и «Войны и мира» Сергей Рыбин

Скончался российский актер и каскадер Сергей Рыбин. Информация о кончине артиста появилась на портале «Кино-театр.ру».
По данным сайта, Сергей Рыбин ушел из жизни 29 сентября в возрасте 51 года. Причина смерти не уточняется.
Рыбин был хорошо знаком российскому зрителю благодаря ролям в ряде популярных телевизионных проектов. Наибольшую известность ему принесли работы в таких сериалах, как «Морские дьяволы», «Невский», «Война и мир» и «Марафон трех граций». В фильмографии Рыбина насчитывается около трех десятков проектов, большинство из которых — телесериалы. Среди них можно выделить роли в таких известных лентах, как «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.