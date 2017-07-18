В МВД назвали средний размер взятки по Москве

18:23 18 июля 2017 4

Взятки в столице превысили полмиллиона рублей Фото: depositphotos.com © URA.RU

Средний размер взятки в Москве составляет 614 тысяч рублей. Об этом сообщил начальник столичного главка МВД Олег Баранов.

Как уточнил Баранов, речь идет о коррупционных преступлениях, выявленных в Москве за последний год. Как пишет «Национальная служба новостей», ссылаясь на слова представителя МВД, количество такого рода деяний в Москве возросло на 22%.

В результате расследования экономических преступлений выяснилось, что сумма материального ущерба превысила 32 миллиарда рублей, добавляет телеканал 360. Баранов уточнил, что более 18 миллиардов рублей из этой суммы возместили, что положительно отразилось на статистике.