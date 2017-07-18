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19 июля 2017
18 июля 2017
18:23  18 июля 2017 4

В МВД назвали средний размер взятки по Москве

киберпиратство, хакер, диски, взятка,коррупция, взятка, коррупция, деньги
Взятки в столице превысили полмиллиона рублейФото: depositphotos.com © URA.RU

Средний размер взятки в Москве составляет 614 тысяч рублей. Об этом сообщил начальник столичного главка МВД Олег Баранов.

Как уточнил Баранов, речь идет о коррупционных преступлениях, выявленных в Москве за последний год. Как пишет «Национальная служба новостей», ссылаясь на слова представителя МВД, количество такого рода деяний в Москве возросло на 22%.

В результате расследования экономических преступлений выяснилось, что сумма материального ущерба превысила 32 миллиарда рублей, добавляет телеканал 360. Баранов уточнил, что более 18 миллиардов рублей из этой суммы возместили, что положительно отразилось на статистике.

Нина Калинина
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