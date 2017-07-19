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19 июля 2017
Главные новости Москвы
19:59  19 июля 2017 0

Посол США рассказал о своем путешествии по России в минус 35

Екатеринбург в морозные дни, толпа, трамвай, холод, пассажиры, портвейн, общественный транспорт, алкоголь, давка, три семерки
Зима в общественном транспорте впечатлила бы Теффта еще большеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Посол США в России Джон Теффт рассказал, как однажды испытал на себе 35-градусный мороз. В воспоминания о «настоящем русском зимнем туризме» дипломат пустился во время визита во Владимирскую область.

«Это мой первый визит в область в ранге посла, но я уже был здесь вместе с семьёй в 1996 году, когда посетил Владимир и Суздаль после католического Рождества», — приводит слова Теффта RT. Посол уточнил, что они смогли познакомиться с культурными традициями региона, но, увы, «столкнулись с одной маленькой проблемой: температура была -35 °C».

«Нам сказали, что тогда была одна из самых холодных зим в регионе», — вспоминает Теффт, отмечая, что «это был настоящий русский зимний туризм». Ранее стало известно, что посол США завершит свою дипломатическую миссию в Москве в начале осени. Теффт уже заявил, что будет скучать по России.

Татьяна Трушина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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