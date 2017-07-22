20:34 22 июля 2017 0

Вероятнее всего, причиной трагедии стала размолвка с парнем Фото: Pixabay

В Новой Москве выясняются обстоятельства гибели девушки, покончившей с собой. Перед смертью она оставила записку, адресованную своему возлюбленному.

«Любимый, я тебя искала. Я жду тебя дома, возвращайся скорее, сука», — цитирует Life предсмертное послание. В качестве подписи девушка написала «Твоя» и нарисовала сердечко.

Тело несчастной было обнаружено в одном из домов Новой Москвы. Сейчас на месте происшествия работают следственный комитет и полиция. Им предстоит выяснить, что именно толкнуло жительницу столицы на суицид.