Шестилетнюю россиянку, задержанную с матерью на границе Турции и России, передали родному отцу. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в личном аккаунте в Instagram.
Девочку задержали вместе с младшей сестрой, матерью и ее гражданским мужем во время попытки пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами, передает «Федеральное агентство новостей».
С просьбой помочь вернуть ребенка к Кадырову обратился родной отец девочки Сергей Уханов, проживающий в Саратовской области. «Я сразу же поручил своим представителям сделать все возможное для возвращения девочки. Благодаря предпринятым мерам девочку передали родному отцу», — цитирует Кадырова портал «Ридус».
Российское посольство в Анкаре подтвердило, что Лизу Уханову передали ее отцу в понедельник, 24 июля, уточняет Nation News.