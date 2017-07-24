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24 июля 2017
20:39  24 июля 2017 0

Кадыров помог вернуть родному отцу шестилетнюю россиянку, задержанную в Турции

Открытая лицензия на 28.07.2015. Рамзан Кадыров., кадыров рамзан
Вернуть малышку домой помог Рамзан КадыровФото: ramzan-kadyrov.ru

Шестилетнюю россиянку, задержанную с матерью на границе Турции и России, передали родному отцу. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в личном аккаунте в Instagram.

Девочку задержали вместе с младшей сестрой, матерью и ее гражданским мужем во время попытки пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами, передает «Федеральное агентство новостей».

С просьбой помочь вернуть ребенка к Кадырову обратился родной отец девочки Сергей Уханов, проживающий в Саратовской области. «Я сразу же поручил своим представителям сделать все возможное для возвращения девочки. Благодаря предпринятым мерам девочку передали родному отцу», — цитирует Кадырова портал «Ридус».

Российское посольство в Анкаре подтвердило, что Лизу Уханову передали ее отцу в понедельник, 24 июля, уточняет Nation News.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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