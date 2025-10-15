Замначальника ростовского МЧС лишили свободы

Заместителю начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Суд избрал в отношении чиновника меру пресечения в виде домашнего ареста.
«Следствие установило, что в 2024 году фигурант, будучи председателем приемочной комиссии, подписал акт приемки объекта капитального строительства — отделения Центра ГИМС в Таганроге — без выполнения подрядчиком полного объема работ. Кроме того, он дал незаконное указание другим членам комиссии подписать документ»,— сообщает официальный telegram-канал СУ СК России по Ростовской области.
Уголовное дело расследуется по статье о превышении должностных полномочий. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
Инцидент произошел при приемке объекта Центра государственной инспекции по маломерным судам в Таганроге. Расследование ведет СУ СКР по Ростовской области.
Случаи превышения должностных полномочий среди чиновников фиксируются в разных регионах России. Ранее по аналогичной статье было возбуждено дело в отношении сотрудника управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, которого также подозревают во взяточничестве. Тогда следствие установило, что чиновник помогал коммерсантам с получением фитосанитарных сертификатов за деньги.
