Замначальника ростовского МЧС лишили свободы

Замглавы МЧС Ростовской области арестован за подделку акта приемки
Заместителю начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Суд избрал в отношении чиновника меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Следствие установило, что в 2024 году фигурант, будучи председателем приемочной комиссии, подписал акт приемки объекта капитального строительства — отделения Центра ГИМС в Таганроге — без выполнения подрядчиком полного объема работ. Кроме того, он дал незаконное указание другим членам комиссии подписать документ»,—  сообщает официальный telegram-канал СУ СК России по Ростовской области.

Уголовное дело расследуется по статье о превышении должностных полномочий. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Инцидент произошел при приемке объекта Центра государственной инспекции по маломерным судам в Таганроге. Расследование ведет СУ СКР по Ростовской области.

Случаи превышения должностных полномочий среди чиновников фиксируются в разных регионах России. Ранее по аналогичной статье было возбуждено дело в отношении сотрудника управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, которого также подозревают во взяточничестве. Тогда следствие установило, что чиновник помогал коммерсантам с получением фитосанитарных сертификатов за деньги.

