Пассажирка «Уральских авиалиний» стала миллионным пассажиром аэропорта Жуковский.

Марина оставила послание следующему миллионому пассажиру
Супруги Марина и Михаил решили отправиться в Самарканд авиакомпанией «Уральские авиалинии» и впервые вылетали из аэропорта Жуковский (Московская область). На регистрации их ожидала неожиданная новость — Марина стала миллионным пассажиром аэропорта в текущем году.

«Для нашей компании большая честь быть первым авиаперевозчиком, который девять лет назад поддержал развитие аэропорта Жуковский и начал выполнение регулярных рейсов. Сегодня мы связываем Жуковский с Калининградом, Таджикистаном, Азербайджаном, Кыргызстаном и Узбекистаном. Тот факт, что юбилейный пассажир отправился именно нашим рейсом в Самарканд, служит подтверждением актуальности и востребованности наших маршрутов», — заявил старший представитель авиакомпании в Жуковском Дмитрий Ленченко.

В честь этого события «Уральские авиалинии» вручили Марине сертификат на бесплатный перелет по любому направлению из Жуковского, набор сувениров и обслуживание в бизнес-зале аэропорта перед вылетом. Помимо этого женщина внесла вклад в историю аэропорта, оставив послание с добрыми пожеланиями следующему миллионному пассажиру. «Капсулу времени» вскроют в 2026 году — примерно тогда из Жуковского отправится следующий юбилейный пассажир. 

