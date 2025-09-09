На Западе увидели плохой знак в бегстве экс-главы МИД Украины из страны

Бегство экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы за границу стало предметом пристального внимания западных экспертов. Журналист Томас Фази назвал этот поступок знаком надвигающегося краха украинского государства.
«Корабль тонет — крысы бегут», — написал журналист, комментируя ситуацию. Соответствующее заявление Фази на своей странице в соцсети Х.
Ранее Дмитрий Кулеба в интервью итальянской газете Corriere della Sera признался, что был вынужден покинуть Украину тайно, после того как власти страны ввели ограничения на выезд бывших дипломатов. Он уточнил, что указ президента Владимира Зеленского не касается правил мобилизации для мужчин призывного возраста, а распространяется только на бывших сотрудников МИД.
В то же время пресс-служба самого Кулебы позднее опровергла сообщения о бегстве. Там заявили, что экс-министр находится в зарубежной командировке и должен вернуться в Киев.
По словам экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника Кулеба разозлил Зеленского. Эксперт предположил, что за выезд из страны его могут «устранить», передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.