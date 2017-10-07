17:45 07 октября 2017 3

Франц Клинцевич ответил Пентагону: "фатально просчитались" Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Несмотря на заявления Пентагона о том, что действия России в Сирии не имеют долгосрочного эффекта, боевики будут постепенно вытесняться с территории страны. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич.

По словам Клинцевича, безапелляционность американской стороны ничего, кроме удивления и разочарования, у него не вызывает. «Но в этой ситуации изменить процесс невозможно. Террористы будут зачищены, Асад наведет там порядок при нашей поддержке», — подчеркнул сенатор в разговоре с RT.

Парламентарий отметил, что американцы никогда никакой территории не удерживали. «Они занимаются только тем, что, зайдя на территорию, охраняют лишь себя. При этом на территории Сирии в зоне подразделений [запрещенных в РФ террористических организаций] „Джабхат ан-Нусра“ и ИГ, когда началась активная фаза [наступления] сирийских вооружённых сил, они чуть ли не ракетами отгоняли сирийских военных», — отметил первый зампред. Он также поставил под сомнение успех американских войск в вооруженных конфликтах. «Они фатально просчитались с Россией. Они просчитаются и в своих сложных комбинациях по реализации разных проектов — это Украина, Афганистан, Сирия. Они потеряли свой нюх», — заключил Клинцевич.

Представитель Пентагона Эрик Пэхон ранее заявил, что российские и сирийские военные сосредоточены только на «захвате территорий и ресурсов». Он считает, террористов подстёгивают «репрессивные меры», поэтому они будут снова и снова появляться даже на той территории, которую освободит армия Башара Асада при поддержке ВКС. Он добавил, что боевики продолжат прибегать к диверсиям, даже если группировка потеряет всю или большую часть занимаемой ими территории в Сирии.

Ранее информационное агентство Nation News сообщало, что, по данным Минобороны России, почти 90% сирийской территории освобождено при поддержке ВКС РФ от боевиков запрещенной в РФ ИГИЛ.