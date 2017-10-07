{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 октября 2017
17:45  07 октября 2017 3

«Потеряли нюх»: СФ жестко ответил Пентагону, заявившему о неэффективности России в Сирии

Интервью. Франц Клинцевич. Москва, клинцевич франц
Франц Клинцевич ответил Пентагону: "фатально просчитались"Фото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
все новости сюжета

Несмотря на заявления Пентагона о том, что действия России в Сирии не имеют долгосрочного эффекта, боевики будут постепенно вытесняться с территории страны. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич.

По словам Клинцевича, безапелляционность американской стороны ничего, кроме удивления и разочарования, у него не вызывает. «Но в этой ситуации изменить процесс невозможно. Террористы будут зачищены, Асад наведет там порядок при нашей поддержке», — подчеркнул сенатор в разговоре с RT.

Парламентарий отметил, что американцы никогда никакой территории не удерживали. «Они занимаются только тем, что, зайдя на территорию, охраняют лишь себя. При этом на территории Сирии в зоне подразделений [запрещенных в РФ террористических организаций] „Джабхат ан-Нусра“ и ИГ, когда началась активная фаза [наступления] сирийских вооружённых сил, они чуть ли не ракетами отгоняли сирийских военных», — отметил первый зампред. Он также поставил под сомнение успех американских войск в вооруженных конфликтах. «Они фатально просчитались с Россией. Они просчитаются и в своих сложных комбинациях по реализации разных проектов — это Украина, Афганистан, Сирия. Они потеряли свой нюх», — заключил Клинцевич.

Представитель Пентагона Эрик Пэхон ранее заявил, что российские и сирийские военные сосредоточены только на «захвате территорий и ресурсов». Он считает, террористов подстёгивают «репрессивные меры», поэтому они будут снова и снова появляться даже на той территории, которую освободит армия Башара Асада при поддержке ВКС. Он добавил, что боевики продолжат прибегать к диверсиям, даже если группировка потеряет всю или большую часть занимаемой ими территории в Сирии.

Ранее информационное агентство Nation News сообщало, что, по данным Минобороны России, почти 90% сирийской территории освобождено при поддержке ВКС РФ от боевиков запрещенной в РФ ИГИЛ.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров