Певица Татьяна Овсиенко вызвала на себя шквал критики со стороны своих поклонников из-за снимка в Instagram. Звезду 90-х заподозрили в том, что она обратилась к пластическим хирургам и слишком перестаралась с подтяжкой лица.
В соцсети Татьяна Овсиенко выложила несколько снимков во время и после концерта в Санкт-Петербурге. «Вообще на себя не похожа», «Еле-еле узнала», «Лицо обколото, подтянуто и следа не осталось от прежней Тани», «Лицо на укольчиках», «Ну что вы все с собой вытворяете? Так перетянуть лицо, но должно же оно быть узнаваемым, а не чужим», «Неужели круговую подтяжку сделала? Пикантная деталь: область подмышек лучше прятать, выдают возраст», — возмутились поклонники.
Недавно Татьяне Овсиенко пришлось пережить непростые времена, напоминает «Экспресс-газета». Гражданского супруга певицы Александра Меркулова осудили за покушение на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева. Следователи предполагали, что возлюбленный Татьяны Овсиенко действовал вместе с лидером Тамбовского ОПГ Владимиром Барсуковым. Меркулова приговорили к четырем годам лишения свободы, однако освободили из зала суда, зачтя ему в срок пребывание в СИЗО.
Недавно Татьяна Овсиенко сообщила в соцсети о помолвке с любимым мужчиной. Пара намерена пожениться и усыновить ребенка.