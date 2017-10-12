Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании российского фонда защиты прав дольщиков. По словам председателя правительства России, теперь само понятие обманутых дольщиков должно остаться в прошлом.
Строительные компании, привлекающие деньги участников долевого строительства, будут делать обязательные отчисления в фонд, пишет «Русская планета». Из него покупателям площадей будут выплачены средства, если компания будет признана банкротом по решению суда и в ее отношении начнется конкурсное производство.
Целевое использование денег будет контролировать правление фонда, в которое вошли представители правительства, Совета Федерации и Госдумы. Председателем наблюдательного совета будет руководитель аппарата правительства, вице-премьер Сергей Приходько.
При этом банки, которые будут размещать у себя суммы фонда, должны находиться под прямым или косвенным контролем государства или Центрального банка или иметь рейтинги не ниже установленного уровня от национальных рейтинговых агентств.
Ранее в Тюмени «Транспромжилстрой-2005» оставил без квартир дольщиков элитного жилья в самом центре города. Возмущенные богачи писали жалобы президенту и губернатору региона.