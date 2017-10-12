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12 октября 2017
18:32  12 октября 2017 1

Застройщики потратятся на обманутых дольщиков из-за постановления Медведева

Массовый митинг обманутых дольщиков на Площади Труда. Екатеринбург, пикет, акция протеста, обманутые дольщики, плакат, массовое мероприятие, митинг
Правительство придумало, как решить проблему дольщиковФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании российского фонда защиты прав дольщиков. По словам председателя правительства России, теперь само понятие обманутых дольщиков должно остаться в прошлом.

Строительные компании, привлекающие деньги участников долевого строительства, будут делать обязательные отчисления в фонд, пишет «Русская планета». Из него покупателям площадей будут выплачены средства, если компания будет признана банкротом по решению суда и в ее отношении начнется конкурсное производство.

Целевое использование денег будет контролировать правление фонда, в которое вошли представители правительства, Совета Федерации и Госдумы. Председателем наблюдательного совета будет руководитель аппарата правительства, вице-премьер Сергей Приходько.

При этом банки, которые будут размещать у себя суммы фонда, должны находиться под прямым или косвенным контролем государства или Центрального банка или иметь рейтинги не ниже установленного уровня от национальных рейтинговых агентств.

Ранее в Тюмени «Транспромжилстрой-2005» оставил без квартир дольщиков элитного жилья в самом центре города. Возмущенные богачи писали жалобы президенту и губернатору региона.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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