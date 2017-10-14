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14 октября 2017
16:07  14 октября 2017 0

Из YouTube и «ВКонтакте» уберут страницы про зацепинг и руфинг

Соцсети и мессенджеры. Сургут, ВКонтакте, соцсети, вк, vk, vkontakte
Большинство тематических статей уже удаленоФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Роскомнадзор потребовал от YouTube и «ВКонтакте» удалить все страницы, посвященные субкультурам «руфинг» и «зацепинг», признав их скрытыми формами суицидального поведения.

«На этих страницах размещались материалы, пропагандирующие проезд на транспорте в непредназначенных для пассажиров местах, проникновение на различные объекты или части объектов, на которые вход запрещен (крыши зданий, высотные сооружения и т. д.)», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

Сейчас из соцсети и видеохостинга исчезли уже 187 тематических страниц, еще 91 находится в стадии ликвидации. В надзорном ведомстве пояснили, что содержание данных страниц может спровоцировать молодежь на совершение экстремальных поступков, некоторые из которых могут быть опасными для жизни.

В 2017 году в УК РФ появилась новая статья 151.2 о вовлечении несовершеннолетних в совершение действий, опасных для жизни. В частности, под прицелом оказались так называемые «группы смерти» в соцсетях. Задержан уже целый ряд администраторов этих сообществ. Одной из последних стала операция в Волгограде, где в поле зрения полиции попал 23-летний безработный, склонявший к самоубийству девочку из Тульской области, сообщил телеканал 360.

Лев Истомин
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