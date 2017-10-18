Роскосмос прокомментировал заявление NASA о разгерметизации «Союза»

19:39 18 октября 2017 0

10.04.17. Космонавты Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков и Роберт Кимброу приземлились благополучно Фото: novoetv.kz

В Роскосмосе прокомментировали заявление представителя NASA астронавта Томаса Стаффорда о том, что 10 апреля 2017 года в спускаемой капсуле «Союз» произошла разгерметизация.

«Ситуация имеет случайный маловероятный характер, все необходимые меры для исключения повторения аналогичной ситуации в будущем приняты», — приводит слова представителя Роскосмоса «Федеральное агентство новостей».

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что представитель NASA рассказал на пресс-конференции о ЧП, произошедшем по время спуска в капсуле трех космонавтов. По словам Томаса Стаффорда, на высоте восьми километров над Землей скоба парашюта повредила сварной шов капсулы «Союз МС-02», после чего часть воздуха вышла из капсулы. Через три километра клапан раскрылся, давление в капсуле стабилизировалось. Угрозы для жизни людей не было.