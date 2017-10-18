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18 октября 2017
13:55  18 октября 2017 4

NASA заявило об аварии российского космического корабля с людьми на борту

Экзамен у основного экипажа МКС-45/46/ЭП-18. Звездный городок, космонавт, волков сергей, космический корабль, союз
Надежность российского оборудования поставлена под сомнениеФото: Антон Белицкий © URA.RU

Астронавт Томас Стаффорд рассказал, как весной 2017 года, во время возвращения на Землю трех человек, на корабле «Союз МС-02» произошла разгерметизация. Инцидент был зафиксирован на заключительном этапе спуска.

Во время возвращения скоба парашюта задела сварной шов, после чего часть воздуха покинула капсулу, заявил астронавт на заседании консультационного совета NASA, пишет «Интерфакс».

Инцидент произошел на высоте восьми километров от поверхности Земли. Через три километра клапан раскрылся и давление в капсуле стабилизировалось. Случай не представлял никакой опасности для экипажа, однако позволил поставить под вопрос надежность российских кораблей.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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