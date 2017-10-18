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18 октября 2017
21:51  18 октября 2017 0

В России приняли документ, который полностью поменяет физкультуру в школах

Клипарт. Екатеринбург, Физкультура, гто, спорт, гиря, тяжелая атлетика, вес
В Общественной палате обсудили важность школьного предметаФото: Александр Константинов © URA.RU

В России собираются изменить подход к обучению детей на уроках физкультуры. Члены Общественной палаты России в среду, 18 октября, поддержали введение новой концепции модернизации предмета.

Разработанная концепция предлагает сохранение не менее трех уроков физкультуры в неделю, повышение кадрового потенциала, формирование у школьников мотивации к занятиям, а также обновлении оборудования и инвентаря в учебных заведениях, пишет РАПСИ.

«Концепция — не просто проект учебной дисциплины, а целая система взглядов на основные цели, задачи и направления модернизации физкультуры, — сказал представитель Минобрнауки, директор Департамента государственной политики в сфере общего образования Андрей Петров. — Она будет внесена на рассмотрение до конца года и имеет важность и статус даже выше, чем госстандарты».

Виктор Дорофеев
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