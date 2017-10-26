Патриарх Московский и всея Руси Кирилл признал, что страна, где есть бездомные, не может стать примером для других государств.
Иерарх РПЦ, по собственному признанию, впервые увидел бездомного в американском городе Сан-Франциско в то время, когда в СССР не было нищих. Будущий патриарх жил тогда в гостинице с видом на центральную площадь и видел в окно, как скамьи на аллее на ночь заполняются бездомными, пишет «Интерфакс».
«Что же это за страна? Как она может называть себя великой! Как она может называть себя богатой! Как она может говорить о себе как о примере другим!» — отметил настоятель РПЦ.
При этом патриарх признал, что и в России сегодня появилось множество людей, не имеющих крова. Он призвал помогать таким гражданам вне зависимости от того, почему они лишились дома.