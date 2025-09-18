Путин раскрыл ключевой приоритет для российской экономики

Путин: сохранение макроэкономической стабильности — приоритет развития РФ
Путин обозначил ключевой приоритет развития России
Путин обозначил ключевой приоритет развития России

Сохранение макроэкономической стабильности — ключевой приоритет развития России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями парламентских фракций в Государственной думе.

«Один из этих приоритетов, безусловно, мы уже постоянно к этому обращаемся, — сохранение макроэкономической стабильности в экономике», — отметил Путин. Он подчеркнул, что обеспечение макроэкономической стабильности в стране напрямую влияет на выполнение государством своих обязательств перед гражданами, включая социальные гарантии, которые традиционно рассматриваются как приоритетные. Выступление транслировалось в telegram-канале Кремля.

На протяжении последних лет Россия удерживает позицию крупнейшей экономики в Европе, несмотря на непростые внешнеполитические и экономические условия. Кроме того, РФ сохраняет четвертое место в мировом рейтинге крупнейших экономик, заявил ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

