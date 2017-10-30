«Я стал режиссером!» Панин снимает порнофильм с учительницей из Тулы

Актер пересел в кресло режиссера
Скандальный актер Алексей Панин занял кресло режиссера в рамках собственного проекта с участием порнозвезды — бывшей школьной учительницы Евы Бергер (настоящее имя — Надежда Никитина).
Панин поделился видео со съемочной площадки, где можно разглядеть голую Бергер. В кадре актер говорит, что сбылась его мечта о работе режиссера кино, пусть и эротического.
Подписчики Панина моментально отреагировали на новость о съемках фильма в стиле «ню». «Уверен, что фильмы будут огонь», «Порнуху снимаете, круть», — написали поклонники актера в комментариях.