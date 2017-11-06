Среди жертв расстрела — двое несовершенолетних
Американским полицейским удалось установить личность стрелка, устроившего бойню в Сазерленд-Спрингс в штате Техас. Им оказался 26-летний Дэвин Патрик Келли.
Как сообщает RT, мужчина с 2011 по 2014 год проходил военную службу в ВВС США.
На данный момент инцидент не рассматривается как теракт, пишет «Газета.ру».
Напомним, вооруженный мужчина в военной форме в воскресенье, 5 ноября, около 11:30 по местному времени вошел в баптистскую церковь города Сазерленд-Спрингс, штат Техас, и открыл огонь по прихожанам.По уточненным данным, жертвами стали 26 человек, еще 24 получили ранения. Подоспевшими полицейскими нападавший был застрелен.
Инцидент стал самым массовым расстрелом в истории Техаса, передает Life.