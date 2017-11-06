Советника главы МВД Украины Арсена Авакова Зоряна Шкиряка в понедельник днем избила недовольная толпа возле здания Высшего специализированного суда страны. 6 ноября здесь рассматривали жалобу на приговор пограничнику Сергею Колмогорову, который осужден на 18 лет за убийство.
Шкиряк посетил процесс, чтобы поддержать осужденного, однако попасть в зал заседаний так и не смог. По пути его окружила толпа из нескольких сотен возмущенных граждан, которые принялись его избивать с криками: «Наконец-то мы до тебя добрались!»
После этого на своей страничке в соцсети Facebook пострадавший назвал своих обидчиков шакалами, которые сбиваются в стаи, передает «Национальная служба новостей». В полицию чиновник обращаться не намерен.