Блогер Хованский поглумился в соцсетях над смертью Задорнова

01:26 11 ноября 2017 0

Блогер публично раскритиковал шутки Михаила Задорнова Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Блогер Юрий Хованский раскритиковал творческую деятельность писателя и сатирика Михаила Задорного и иронично высказался о его смерти. Такой пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Задорнова не жалко — он давно отрекся от юмора и последние годы пропагандировал только ненависть», — написал блогер, добавив, что сатирик часто шутил над украинцами, геями, американцами и либералами. Именно за это, якобы, бог «пошутил» над Михаилом Николаевичем.

Пользователи социальной сети тут же обрушились на автора сообщения с критикой и ответными оскорблениями. Сам же Хованский позже написал, что СМИ «выборочно процитировали его твит», хотя в последующих постах еще не раз позволял аналогичные высказывания в адрес сатирика.

В пятницу, 10 октября, СМИ сообщили о смерти популярного сатирика Михаила Задорнова. Причиной стала тяжелая болезнь — последние годы артист сражался с раком.