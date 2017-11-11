23:09 11 ноября 2017 6

Валерий Розов на фоне роковой горы Фото: страница Валерия Розова в Facebook

В Непале погиб выдающийся российский экстремал Валерий Розов. По имеющимся данным, смерть наступила во время экспедиции в Гималаи.

Заслуженный альпинист и бейсджампер скончался в Непале после прыжка в костюме-крыле (вингсьют) с горы Ама-Даблам. Об этом сообщила «Лента.ру», сославшись на семью спортсмена. Информацию подтвердили в профессиональном сообществе в соцсети. Новость приобрела широкий резонанс в среде парашютистов и экстремалов.

«BSBD», — пишут под новостью о смерти Розова. Аббревиатура расшифровывается как «Blue Sky, Black Death» («Синее небо, черная смерть»). Таким образом в сообществе принято прощаться с товарищами.

Гора Ама-Даблам является двухпиковой. Высота большого пика составляет 6814 метров, малого — 5563 метров. С какой именно высоты прыгнул Розов, неизвестно. Также неясно, что послужило причиной смерти спортсмена.

Валерий Розов был выдающимся советским и российским альпинистом, мастером спорта. Дважды чемпион мира по парашютному спорту (1999, 2003), он поставил несколько экстремальных рекордов в разных частях планеты. Являлся заслуженным мастером спорта по парашютному спорту, скайсёрфингу и бейсджампингу (экстремальный вид спорта, в котором используется специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов). В октябре 2017-го спортсмен обновил мировой рекорд, прыгнув с гималайской вершины Чо-Ойю высотой 8201 метр над уровнем моря. К этому прыжку он готовился три года.