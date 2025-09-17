Дочери многоженца Сухова после скандала на «Пусть говорят» сделали заманчивое предложение

В жизни дочери многоженца Ивана Сухова Анны произошли серьезные изменения. После участия в шоу «Пусть говорят» девушка нашла высокооплачиваемую работу. Об этом корреспондентам URA.RU рассказала ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник.
«Да, действительно, Анна сейчас работает, — объясняет Вербицкая-Линник. — Ей сделали весьма заманчивое предложение сразу после выхода первых программ с ее участием. Она работает в секретариате у очень состоятельного человека. Заработная плата у Ани достойная, сейчас составляет около 100 тысяч рублей. График — пятидневка. Работодатели Анной довольны: она очень ответственная, пунктуальная девушка. Но самое главное ее качество, которым не могут зачастую похвастать многие работники: она никогда не лукавит и всегда говорит правду».
По словам Юлии Вербицкой-Линник, в данный момент девушка избегает любой публичности. Она отказывается от съемок во многих программах на телевидении. Анна решила сосредоточиться на карьере.
«Анна сейчас хочет развиваться, как личность, — продолжает адвокат. — В ее жизни произошло немало испытаний, которые она с достоинством прошла. Сейчас она хочет посвятить время себе. Аня мечтает выучить французский язык. Сейчас мы ищем ей педагога».
Сама девушка призналась, что событиями, происходящими в ее жизни, она полностью довольна. Анна заявила, что получает удовольствие от каждой прожитой минуты.
Напомним, во время съемок «Пусть говорят» Анна обвинила отца в развратных действиях. После выхода скандальных откровений возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия — ред.). Ивана Сухова уже допросили, но не задержали.
Напомним, широкую известность многоженец получил после того, как в одном из интервью заявил, что имеет четырнадцать детей от трех жен. При этом Иван сообщил, что прилично зарабатывает, поэтому может обеспечить всех наследников.
