Дочери многоженца Сухова после скандала на «Пусть говорят» сделали заманчивое предложение

Дочь многоженца Сухова после скандала на Первом канале нашла хорошую работу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дочь многоженца Сухова нашла неплохую работу после скандала на Первом канале
Дочь многоженца Сухова нашла неплохую работу после скандала на Первом канале Фото:

В жизни дочери многоженца Ивана Сухова Анны произошли серьезные изменения. После участия в шоу «Пусть говорят» девушка нашла высокооплачиваемую работу. Об этом корреспондентам URA.RU рассказала ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

«Да, действительно, Анна сейчас работает, — объясняет Вербицкая-Линник. — Ей сделали весьма заманчивое предложение сразу после выхода первых программ с ее участием. Она работает в секретариате у очень состоятельного человека. Заработная плата у Ани достойная, сейчас составляет около 100 тысяч рублей. График — пятидневка. Работодатели Анной довольны: она очень ответственная, пунктуальная девушка. Но самое главное ее качество, которым не могут зачастую похвастать многие работники: она никогда не лукавит и всегда говорит правду».

По словам Юлии Вербицкой-Линник, в данный момент девушка избегает любой публичности. Она отказывается от съемок во многих программах на телевидении. Анна решила сосредоточиться на карьере.

«Анна сейчас хочет развиваться, как личность, — продолжает адвокат. — В ее жизни произошло немало испытаний, которые она с достоинством прошла. Сейчас она хочет посвятить время себе. Аня мечтает выучить французский язык. Сейчас мы ищем ей педагога».

Сама девушка призналась, что событиями, происходящими в ее жизни, она полностью довольна. Анна заявила, что получает удовольствие от каждой прожитой минуты.

Напомним, во время съемок «Пусть говорят» Анна обвинила отца в развратных действиях. После выхода скандальных откровений возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия — ред.). Ивана Сухова уже допросили, но не задержали.

Напомним, широкую известность многоженец получил после того, как в одном из интервью заявил, что имеет четырнадцать детей от трех жен. При этом Иван сообщил, что прилично зарабатывает, поэтому может обеспечить всех наследников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В жизни дочери многоженца Ивана Сухова Анны произошли серьезные изменения. После участия в шоу «Пусть говорят» девушка нашла высокооплачиваемую работу. Об этом корреспондентам URA.RU рассказала ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник. «Да, действительно, Анна сейчас работает, — объясняет Вербицкая-Линник. — Ей сделали весьма заманчивое предложение сразу после выхода первых программ с ее участием. Она работает в секретариате у очень состоятельного человека. Заработная плата у Ани достойная, сейчас составляет около 100 тысяч рублей. График — пятидневка. Работодатели Анной довольны: она очень ответственная, пунктуальная девушка. Но самое главное ее качество, которым не могут зачастую похвастать многие работники: она никогда не лукавит и всегда говорит правду». По словам Юлии Вербицкой-Линник, в данный момент девушка избегает любой публичности. Она отказывается от съемок во многих программах на телевидении. Анна решила сосредоточиться на карьере. «Анна сейчас хочет развиваться, как личность, — продолжает адвокат. — В ее жизни произошло немало испытаний, которые она с достоинством прошла. Сейчас она хочет посвятить время себе. Аня мечтает выучить французский язык. Сейчас мы ищем ей педагога». Сама девушка призналась, что событиями, происходящими в ее жизни, она полностью довольна. Анна заявила, что получает удовольствие от каждой прожитой минуты. Напомним, во время съемок «Пусть говорят» Анна обвинила отца в развратных действиях. После выхода скандальных откровений возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия — ред.). Ивана Сухова уже допросили, но не задержали. Напомним, широкую известность многоженец получил после того, как в одном из интервью заявил, что имеет четырнадцать детей от трех жен. При этом Иван сообщил, что прилично зарабатывает, поэтому может обеспечить всех наследников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...