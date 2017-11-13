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13 ноября 2017
12 ноября 2017
Главные новости Москвы
08:06  13 ноября 2017 1

Песков назвал причину срыва встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
По словам Пескова, американская делегация не проявила гибкостиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил причины срыва встречи Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на саммите АТЭС во Вьетнаме. По словам представителя Кремля, встреча не состоялась из-за негибкости американцев в вопросе времени и места встречи, что не устроило российскую сторону.

«Было предложено одно время единственное, которое устраивало американскую сторону, и предложено одно место — помещение, которое было арендовано американцами», — цитирует Пескова «Русская планета».

В дипломатической практике стороны поочередно должны организовывать встречи, учитывая плотные графики президентов, отметил Песков. Прошлая встреча Путина и Трампа на саммите G20 состоялась в зале, арендованном США, соответственно, в этот раз она должна была пройти на российской территории, пишет «Утро.ру».

Ранее член Совета Федерации ФС РФ от Пермского края Алексей Пушков в своем Twitter заявил, что полноформатная встреча лидеров не состоялась по вине американской администрации. Он отметил, что ведомство сорвало переговоры, так как не хотело, чтобы они состоялись, передает «Национальная служба новостей».

Ксения Томашова
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