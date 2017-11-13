08:06 13 ноября 2017 1

По словам Пескова, американская делегация не проявила гибкости Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил причины срыва встречи Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на саммите АТЭС во Вьетнаме. По словам представителя Кремля, встреча не состоялась из-за негибкости американцев в вопросе времени и места встречи, что не устроило российскую сторону.

«Было предложено одно время единственное, которое устраивало американскую сторону, и предложено одно место — помещение, которое было арендовано американцами», — цитирует Пескова «Русская планета».

В дипломатической практике стороны поочередно должны организовывать встречи, учитывая плотные графики президентов, отметил Песков. Прошлая встреча Путина и Трампа на саммите G20 состоялась в зале, арендованном США, соответственно, в этот раз она должна была пройти на российской территории, пишет «Утро.ру».

Ранее член Совета Федерации ФС РФ от Пермского края Алексей Пушков в своем Twitter заявил, что полноформатная встреча лидеров не состоялась по вине американской администрации. Он отметил, что ведомство сорвало переговоры, так как не хотело, чтобы они состоялись, передает «Национальная служба новостей».