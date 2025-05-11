Якушев оценил идею Путина о переговорах с Украиной

Мирная инициатива президента России Владимира Путина по проведению мирных переговоров с Украиной в Стамбуле является своевременной и направлена на достижение устойчивого мира, а не временного перемирия. С таким мнением выступил секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев.
«Российская сторона четко демонстрирует, что готова работать над достижением устойчивого мира не на словах, а на практике, подбирать объективный подход к решению проблемы», — отметил он. Его слова опубликованы в telegram-канале партии.
По словам политика, предложение Владимира Путина возобновить прямые переговоры с Украиной в стамбульском формате без дополнительных условий продолжает курс на комплексное устранение причин украинского кризиса. Якушев добавил, что мировое большинство положительно оценило инициативу российского лидера.
По словам секретаря Генсовета партии, ключевым посылом инициативы является отказ от поиска временного мира и акцент на создании железных гарантий безопасности, чего Россия ожидает и от других участников переговорного процесса. Он подчеркнул, что подобный подход отвечает интересам долгосрочной стабильности и безопасности в регионе.
В России неоднократно подчеркивали, что достижение устойчивого мира на Украине возможно лишь путем серьезных переговоров. В ночь на 11 мая Владимир Путин уже предложил возобновить прямой диалог между Россией и Украиной в Стамбуле. Он провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом для содействия организации таких встреч. Тот выразил свою поддержку.
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