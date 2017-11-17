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17 ноября 2017
Главные новости Москвы
19:45  17 ноября 2017 0

Собчак проведет обряд экзорцизма в прямом эфире

Ксения Собчак в Екатеринбурге. Встреча с электоратом и лекция для молодых мам, собчак ксения
Ксения Собчак поможет изгнать дьяволаФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Телеведущая, планирующая баллотироваться в президенты России, Ксения Собчак поучаствует в изгнании дьявола в эфире ТВ-3. Речь идет о телевизионном шоу «Чернобыль. Зона обсуждения».

Программу ведет называющая себя экстрасенсом Фатима Хадуева. Процедура изгнания дьявола состоится 17 ноября в 21-30 по московскому времени, сообщили на телеканале. В экзорцизме примет участие кандидат в президенты РФ Собчак. Помимо нее гостями шоу станут экстрасенсы, священники, актеры, режиссеры, а также политолог Анатолий Вассерман. Он расскажет, что думают современные ученые о путешествиях во времени.

Поясним, Ксения Собчак завила о планах баллотироваться в президенты России. Как пояснила «светская львица», ее программа — это кандидат «против всех». Партия «Гражданская инициатива» высказала готовность выдвинуть Собчак в качестве кандидата.

Во время церемонии вручения наград «Женщина года» по версии Glamour Собчак начала агитировать присутствующих и собирать подписи в свою поддержку прямо со сцены, передавало «Утро.ру».

Рита Теркина
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