Телеведущая, планирующая баллотироваться в президенты России, Ксения Собчак поучаствует в изгнании дьявола в эфире ТВ-3. Речь идет о телевизионном шоу «Чернобыль. Зона обсуждения».
Программу ведет называющая себя экстрасенсом Фатима Хадуева. Процедура изгнания дьявола состоится 17 ноября в 21-30 по московскому времени, сообщили на телеканале. В экзорцизме примет участие кандидат в президенты РФ Собчак. Помимо нее гостями шоу станут экстрасенсы, священники, актеры, режиссеры, а также политолог Анатолий Вассерман. Он расскажет, что думают современные ученые о путешествиях во времени.
Поясним, Ксения Собчак завила о планах баллотироваться в президенты России. Как пояснила «светская львица», ее программа — это кандидат «против всех». Партия «Гражданская инициатива» высказала готовность выдвинуть Собчак в качестве кандидата.
Во время церемонии вручения наград «Женщина года» по версии Glamour Собчак начала агитировать присутствующих и собирать подписи в свою поддержку прямо со сцены, передавало «Утро.ру».