Концерн «Калашников» испытал прототип нового тяжелого мотоцикла «Иж» на трассе «Формулы-1» в Сочи. Видео-презентация нового детища легендарного концерна вызвала неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей, окрестивших мотоцикл «мутантом».
Как сообщает пресс-служба «Калашникова», мотоцикл способен развивать скорость до 100 километров в час за 3,5 секунды. При этом его максимальной скорость составляет 250 километров в час. Масса машины — 510 кг. Напомним, что новый «Иж» был представлен на форуме «Армия-2017». Ожидается, что первая партия мотоциклов появится в продаже в первой половине 2018 года.
Обитатели социальных сетей остались разочарованы внешним видом «Ижа», а некоторые обвинили концерн в изуродовании классической модели мотоцикла.
«Думал нельзя изуродовать мотоцикл, аннет, все-таки у ИЖ это получилось. С таким весом можно выкатывать из гаража и отправляться за новой резиной каждый раз», «Этот мутант как-то топорно выглядит», «Пушку ему пристроить и ракет навешать», «Дизайнерская школа далеко не сильная сторона в России. Может нанять какого-нибудь шведа?» — пишут пользователи Youtube.