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20 ноября 2017
20:09  20 ноября 2017 0

МИД Украины направил ноту протеста в Москву из-за визита Путина в Крым

Выставка
Выставка «Крым. Возвращение в родную гавань». МоскваФото: Антон Белицкий © URA.RU

МИД Украины протестует против визита президента РФ Владимира Путина на Крымский полуостров. Об этом заявили в пресс-службе украинского ведомства.

«Украинская сторона считает упомянутый визит и другие так называемые поездки российских чиновников во временно оккупированную Автономную Республику Крым и Севастополь грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», — передает сообщение из МИДа Украины «Федеральное агентство новостей».

В ведомстве подчеркнули, что в МИД России направлена соответствующая нота протеста. В конце августа Украина также передала российскому внешнеполитическому ведомству свой протест в связи с визитом Путина в Севастополь, отмечает RT.

Ранее президент России принял участие в открытии памятника Александру III в Ялте. Там он пообещал найти спонсора для издания книги об Александре III.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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