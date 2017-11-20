МИД Украины направил ноту протеста в Москву из-за визита Путина в Крым

МИД Украины протестует против визита президента РФ Владимира Путина на Крымский полуостров. Об этом заявили в пресс-службе украинского ведомства.
«Украинская сторона считает упомянутый визит и другие так называемые поездки российских чиновников во временно оккупированную Автономную Республику Крым и Севастополь грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», — передает сообщение из МИДа Украины «Федеральное агентство новостей».
В ведомстве подчеркнули, что в МИД России направлена соответствующая нота протеста. В конце августа Украина также передала российскому внешнеполитическому ведомству свой протест в связи с визитом Путина в Севастополь, отмечает RT.
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