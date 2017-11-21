В ЛНР поймали готовившую теракты украинскую диверсионную группу

В Луганской народной республике пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы с Украины. Об этом заявили в МВД ЛНР.
«Большинство диверсантов задержаны. Продолжается поиск и задержание оставшихся членов группы и их пособников», — цитирует текст заявления Луганского информационного центра RT.
В заявлении говорится, что группа украинцев была задержана ночью на границе, когда пыталась пробраться на территорию ЛНР для совершения «резонансных диверсионно-террористических актов».
Задержанные диверсанты стали уже пятой группой, пойманной за последние десять месяцев. Ранее спецслужбам удалось пресечь деятельность группировки, подозреваемой в убийстве депутатов Народного совета ЛНР, а также задержать исполнителей теракта, в котором погиб замначальника управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко.