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21 ноября 2017
17:55  21 ноября 2017 0

В ЛНР поймали готовившую теракты украинскую диверсионную группу

Луганск КПП в руках ЛНР, кпп, граница, проверка
Граница ЛНР охраняется надежноФото: Карина Ванеш © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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В Луганской народной республике пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы с Украины. Об этом заявили в МВД ЛНР.

«Большинство диверсантов задержаны. Продолжается поиск и задержание оставшихся членов группы и их пособников», — цитирует текст заявления Луганского информационного центра RT.

В заявлении говорится, что группа украинцев была задержана ночью на границе, когда пыталась пробраться на территорию ЛНР для совершения «резонансных диверсионно-террористических актов».

Задержанные диверсанты стали уже пятой группой, пойманной за последние десять месяцев. Ранее спецслужбам удалось пресечь деятельность группировки, подозреваемой в убийстве депутатов Народного совета ЛНР, а также задержать исполнителей теракта, в котором погиб замначальника управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко.

Сергей Снегирев
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