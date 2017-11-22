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22 ноября 2017
21 ноября 2017
03:37  22 ноября 2017 0

В Курске проверят семью, устроившую стриптиз-шоу в присутствии детей. ВИДЕО

Хоккей Трактор-Лада. Челябинск, попа, сексуальность, каблуки, жопка, обнаженка, рваные джинсы, колготки сеткой
Тому, что из комнаты не убрали детей, удивилась даже танцовщицаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Оригинальный подарок родственников на 20-летие одному из жителей Курска стал поводом к доследственной проверке. Приватный танец, исполненный для именинника профессиональной стриптизершей, наблюдали не только взрослые, но и присутствовавшие на семейном торжестве дети.

«Подарок» записала на видео сестра молодого человека — по всей видимости, именно ей принадлежала идея столь необычного поздравления. Она же и опубликовала запись в соцсетях, дополнив видео поздравительным текстом в адрес брата.

Ролик быстро перекочевал в популярные в Курске паблики, сообщает телеканал 360. В комментариях некоторые пользователи предложили показать видео органам опеки. Сама стриптизерша, услуги которой, кстати, обошлись в 3 тыс. рублей, заявила местным журналистам, что она предупреждала хозяев, что зрелище будет не детское, однако те из каких-то своих соображений не убрали детей из комнаты. По словам танцовщицы, сама идея танца на семейном празднике показалась ей странной, в ее практике это было впервые.

Родственница молодого человека поняла, что не стоило публиковать запись, слишком поздно: видео уже разошлось по соцсетям, а СКР начало проверку по факту публикаций в местных СМИ.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в официальном сообщении областного СУ СКР.

Евгений Александров
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